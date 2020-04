Coronavirus, Appendino: “Ieri a Torino multe raddoppiate, non va bene”

“Ieri le multe per violazione delle disposizioni di contenimento del Coronavirus sono raddoppiate. Lo dico senza troppi giri di parole: non va bene”. Lo ha scritto sui social la sindaca di Torino, Chiara Appendino, annunciando poi le nuove misure che verranno adottate nei prossimi giorni: “Abbiamo messo droni al servizio dei cittadini. Da questa settimana, dispositivi di Carabinieri e Polizia hanno iniziato a levarsi in volo per aiutare le autorità nei controlli”.

“NON DOBBIAMO ABBASSARE LA GUARDIA”

“Due le principali funzioni: individuare assembramenti o contesti di mancato distanziamento sociale, permettendo una visione più ampia e liberare così forze operative da destinare ad altre funzioni in modo tale da incrementare ulteriormente il servizio ai cittadini”, ha proseguito la prima cittadina. “Si tratta di un’ulteriore risorsa per garantire la pubblica sicurezza in un contesto delicato come quello attuale: non dobbiamo abbassare la guardia se vogliamo superare questa crisi il prima possibile”.