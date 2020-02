Coronavirus, Appendino: “Dopo l’emergenza organizzeremo un momento di festa”

Chiara Appendino si prepara ad organizzare un momento di festa per Torino e i torinesi dopo l’emergenza coronavirus. E’ questo il messaggio che la sindaca ha lasciato via Twitter per rilanciare la città dopo le varie problematiche.

LA PROPOSTA

Ad avanzare la proposta è stato il segretario del Pd Mimmo Carretta, che ha twittato: “Organizziamo una grande festa, con weekend gratuiti ai musei per tutti i torinesi. La città vuole tornare a respirare normalità”. La prima cittadina ha risposto, approvando: “Buona idea. Ne ho parlato anche con la capogruppo Valentina Sganga. Affrontiamo uniti questi giorni e poi sarò ben felice di organizzare con tutta la città un bel momento di festa”.