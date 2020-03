Coronavirus, Appendino: “Posticipare la Tari per le realtà produttive di Torino”

“Per dare un aiuto concreto alle attività produttive di Torino che stanno attraversando questo particolare momento di difficoltà legato al coronavirus, vogliamo proporre al Consiglio Comunale – di concerto con tutte le forze politiche – di posticipare le prossime scadenze della Tari per le utenze non domestiche (16 marzo e 15 maggio) senza prevedere penali”. Lo ha annunciato su Facebook la sindaca di Torino, Chiara Appendino.

“Un gesto per permettere alle attività commerciali di poter superare questo momento di crisi di liquidità e dimostrare che, ancora una volta, Torino sa unirsi nell’affrontare i momenti più duri. Il provvedimento è stato concordato con le categorie produttive che voglio ringraziare per la collaborazione dimostrata e per il loro contributo quotidiano a tutto il territorio”.

CONFESERCENTI: “SEGNALE CHE VA NELLA GIUSTA DIREZIONE”

“Un primo segnale concreto che va nella giusta direzione”: così Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti. “Ci aspettiamo dalle istituzioni locali e nazionali – dice Banchieri – misure ben altrimenti strutturali, incisive e straordinarie come straordinaria è l’emergenza che rischia di mettere in ginocchio negozi, mercati e pubblici esercizi. Ma apprezziamo la decisione dell’amministrazione, che può alleviare almeno in parte la crisi di liquidità che si trovano ad affrontare le aziende commerciali, prive di un regolare e sufficiente flusso di cassa a causa della contrazione dei consumi. Specialmente per il settore della somministrazione, l’esborso rappresentato dalla Tari è ingente: poterlo evitare in questo momento rappresenta senza dubbio una boccata d’ossigeno. Mai come ora – conclude – è necessario che tutti facciano la propria parte affinché l’emergenza sanitaria non si trasformi in emergenza economica”.