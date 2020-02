Coronavirus, Appendino pranza al ristorante cinese: “Non cadiamo nel tranello della paura” [LE FOTO]

Coronavirus, tra emergenze e false paure: il sindaco di Torino Chiara Appendino spiazza tutti e si reca a pranzo in un ristorante cinese del capoluogo, il Didu di via Cigna, insieme con l’assessore Marco Giusta, i rappresentanti delle 14 associazioni cinesi presenti in città e quelli dei commercianti torinesi.

LA SOLIDARIETA’ DEL SINDACO

Un gesto, quello del primo inquilino di palazzo civico, in segno di solidarietà e di vicinanza nei confronti della folta comunità cinese di Torino così da allontanare ogni forma di psicosi e pregiudizio collegato ai timori per l’epidemia influenzale scoppiata nella città di Whuan.

IL POST SU FACEBOOK

“La razionalità deve essere la guida delle nostre azioni. La Città di Torino è vicina alla comunità cinese e italo-cinese, e vuole allontanare tutti i rischi di diffidenza o ingiustificata paura legati alla vicenda del #coronavirus. Per questo, come gesto simbolico, insieme all’Assessore Marco Giusta, oggi abbiamo pranzato in un ottimo ristorante cinese della nostra Città” ha scritto la prima cittadina sulla sua pagina Facebook.

LE INDICAZIONI DEL MINISTERO

“Il Ministero della Salute ha dato indicazioni molto precise. Basiamoci su queste per la massima tutela nostra e degli altri. Nel frattempo continuiamo a vivere e convivere serenamente nella nostra comunità, di cui da molti anni, migliaia di persone cinesi fanno parte e che contribuiscono ad arricchire” ha ribadito ancora la sindaca.

PAURA PUO’ PORTARE RAZZISMO

Per la prima cittadina “la paura può portare anche ad azioni di razzismo“. Proprio per questo la sindaca ha reso noto un episodio, che le è stato raccontato dagli esponenti della comunità cinese, di una ragazza che mentre stava viaggiando sul pullman Cuneo-Torino sarebbe stata fatta scendere a terra da alcuni passeggeri in quanto “persona non gradita”. La giovane, che non parlava bene la lingua italiana, non ha sporto denuncia, ma ha riferito l’episodio a suoi connazionali.

A TORINO 400 RISTORANTI CINESI

A Torino sono 400 i ristoranti cinesi, mentre sono 8mila i cittadini di origine cinese presenti all’ombra della Mole. In 11mila vivono invece in provincia e 22mila in totale in tutto il Piemonte.