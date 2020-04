Coronavirus, Appendino: “Restare a casa anche a Pasqua e Pasquetta, intensificheremo i controlli”

“Ci avviamo verso una Pasqua e una Pasquetta diverse dal solito. Sarà difficile per tutti stare a casa, ma dovremo farlo”. Queste le parole di Chiara Appendino, sindaca di Torino, che ha annunciato un’ulteriore stretta sui controlli: “La Polizia Municipale è già fortemente presente in Città e lo sarà ancora di più in questi giorni, al servizio dei cittadini – ha dichiarato la sindaca – Nelle strade, nei parchi, nelle piazze, per garantire – a tutela della nostra salute e della nostra sicurezza – che le disposizioni per il contrasto al coronavirus vengano rispettate.

“Come sempre – ha continuato – l’appello è quello alla responsabilità di ognuno e al rispetto delle regole, indipendentemente dai controlli. Come gesto di rispetto a tutta la comunità e a coloro che questa emergenza la stanno combattendo in prima linea. Grazie ai tanti, tantissimi che già lo stanno facendo.”.

BEZZON: “POLIZIA MUNICIPALE IN TUTTE LE STRADE E PARCHI”

Nel video pubblicato dalla sindaca ha parlato anche il comandante della Polizia Municipale di Torino, Emiliano Bezzon, che ha ribadito il concetto: “Gli agenti della Polizia Municipale saranno presenti in tutte le strade e in tutti i parchi della città. Se non sono bastate tutte le raccomandazioni che in questi giorni vi abbiamo fatto ve ne faccio una ulteriore, forse un po’ eccessiva ed estrema: ma perchè rischiare di prendere una multa salatissima, di 400-500 euro? E’ davvero la cosa meno intelligente che possiate fare in questi giorni. State a casa”, ha concluso.