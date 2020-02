Arrivano anche in Piemonte i controlli sanitari negli aerei internazionali, anche quelli non diretti per la Cina. La decisione è stata presa per fronteggiare l’allarme Coronavirus e coinvolgerà anche gli aeroporti di Torino Caselle e Cuneo Levaldigi.

Il personale del 118 controllerà la temperatura corporea di tutti i passeggeri a bordo dei vari voli prima della partenza. Già un migliaio di persone visitate solo nella giornata odierna.