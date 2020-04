Coronavirus, Biella: avviato il piano per la quarantena post Covid a Sordevolo

Per i clinicamente guariti dal Covid-19 che non possono isolarsi presso il loro domicilio una volta dimessi dall’ospedale

A seguito di un accordo sancito tra Asl, Iris, Cissabo e Comune di Biella, i clinicamente guariti dal Covid-19 che non possono trascorrere la quarantena presso il loro domicilio una volta dimessi dall’ospedale di Biella, saranno ospitati nella struttura Don Orione di Sordevolo. Come afferma il sindaco Claudio Corradino “già da martedì prossimo i primi pazienti potranno fare il loro ingresso in struttura”.

Per la realizzazione del progetto, fondamentale è stato l’anticipo disposto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.