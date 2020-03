297 persone controllate e 9 denunciati. E’ il bilancio dei controlli del compartimento della polizia stradale per il Piemonte e la Val d’Aosta dopo l’entrata in vigore del decreto che sancisce la zona rossa in tutta Italia. In 6 sono stati denunciati nella provincia di Alessandria, 2 in provincia di Torino e 1 nella provincia di Biella.