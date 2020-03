Coronavirus, il bollettino della Regione Piemonte: quattro nuovi deceduti

Altre quattro persone, risultate positive al test sul “coronavirus Covid-19”, sono decedute tra la notte e le prime ore del mattino in Piemonte. Ne dà notizia la Regione, nel consueto bollettino quotidiano delle 12.

Due di queste, entrambe dell’Alessandrino, erano ricoverate presso il reparto di malattie infettive dell’ospedale di Alessandria: un uomo di 85 e una donna di 79 anni. Il terzo decesso, sempre di un alessandrino, di 84 anni, si è registrato presso l’ospedale di Vercelli.

All’ospedale “Maggiore della Carità” di Novara è mancata una donna di 88 anni, novarese, ricoverata in rianimazione. Salgono così a 17 i deceduti positivi al virus in Piemonte. Le persone risultate positive al “coronavirus covid-19” in Piemonte sono al momento 401. I ricoverati in terapia intensiva sono 65.

CAUCINO: “A BREVE LINEE GUIDA PER TUTTI GLI ENTI GESTORI”

“In questo momento di grande emergenza per il nostro Paese, stiamo continuando a lavorare, dove possibile con modalità di smart working applicata secondo le direttive del Governo per la salvaguardia della salute di tutti i cittadini. Siamo pienamente operativi per cercare di sostenere gli enti gestori pubblici e le associazioni di volontariato e assistenza che vivono una situazione di estrema difficoltà”. Così Chiara Caucino, assessore al Welfare in merito alle ultime disposizioni per il contenimento del Coronavirus varate ieri sera dal Governo.

“Abbiamo operato sull’estensione delle linee guida a tutti gli enti gestori, tenendo conto delle criticità del momento e delle richieste avanzate. Al più presto le sottoporrò alla Giunta affinché siano approvate in tempi strettissimi, in modo da consentire la piena efficienza di tutto il comparto Welfare. Fino alle 10 di questa mattina è stato, poi, possibile un confronto con gli enti stessi, per recepire le loro necessità e le segnalazioni pervenute ai miei Uffici. Le linee guida, una volta recepite in una DGR, saranno poi integrate con apposite misure straordinarie”, prosegue Caucino.

In particolare, l’assessore sottolinea che gli operatori in disponibilità da servizi temporaneamente sospesi, a seguito di precise indicazioni da parte dei responsabili dei servizi stessi, sono destinati a coprire le unità mancanti nei servizi residenziali e/o a seguire eventuali utenti a domicilio.

Ciascun Ente gestore dei servizi sociali è inoltre autorizzato ad emanare apposite direttive organizzative per i propri dipendenti, in linea con le direttive nazionali del DPCM. Gli enti dovranno infine attivare la rete di volontariato e del terzo settore dei propri territori per garantire un’azione di monitoraggio e supervisione delle utenze fragili a domicilio. “Questa è una linea di intervento alla quale tengo moltissimo – prosegue Caucino – perché in questo momento la considero una risorsa fondamentale, un gesto di solidarietà umana, soprattutto per gli anziani e per tutte quelle persone che non possono abbracciare direttamente i propri famigliari, è una misura più che mai necessaria non escluderli dalla vita sociale”.

Di seguito le principali indicazioni delle linee guida, in attuazione delle disposizioni generali contenute nel DPCM 8/03/2020 e valide per il periodo di emergenza: