Coronavirus, prima bozza del nuovo Dpcm: stop a ristoranti e bar dopo le 18 e chiusi di domenica

Trapelano le prime informazioni sul nuovo Dpcm che il Governo, in queste ore riunito per decidere le nuove misure anti-Covid, è pronto a diffondere ed a rendere effettivo a partire da domani stesso. Tutte le informazioni scritte potrebbero essere soggette a modifica in quanto si tratta di un documento provvisorio.

RISTORANTI E BAR

Cambia ancora la situazione per ristoranti e bar: il Governo ha diffuso un nuovo provvedimento che, a quanto pare, sarà valido a partire da lunedì. Per i locali, secondo una prima bozza del decreto, è prevista la chiusura di domenica. Nei giorni feriali, invece, le attività saranno consentite dalle ore 5 alle ore 18. Da tale orario sarà proibito consumare cibi o bevande nei luoghi pubblici o sul posto (sarà consentita infatti la ristorazione con asporto fino alle 24), mentre resterà attiva e consentita la consegna a domicilio.

PALESTRE, TEATRI E CENTRI SCOMMESSE

Altro punto importante che emerge dalla bozza del Dpcm è la sospensione delle attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali. Stop anche per teatri, cinema e affini. Stesso provvedimento per sale giochi e scommesse (come i casinò).

DAD E SCUOLA IN PRESENZA

Il primo ciclo della scuola, invece, proseguirà in presenza. Medie ed elementari proseguiranno il cammino intrapreso finora, mentre per le superiori è prevista la Dad per una percentuale del circa 75% rispetto al restante 25% in presenza.

SPOSTAMENTI

Fortemente raccomandato, inoltre, non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, dal proprio Comune di residenza. Le eccezioni approvate sono situazioni di lavoro, motivi di salute o spostamenti per eseguire attività non disponibili nella città di residenza.

MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Le manifestazioni pubbliche saranno, invece, consentite solo se “statiche”. Necessario, quindi, il rispetto di tutte le norme di sicurezza quali distanziamento sociale e mascherine.

CONVEGNI E CONGRESSI

La bozza del Dpcm prevede, inoltre, una sospensione dei convegni e dei congressi in presenza. Tali eventi saranno consentiti solo in modalità a distanza.

MATRIMONI E CERIMONIE

Saranno ancora consentiti matrimoni, battesimi e cerimonie varie, ma senza più festeggiamenti a seguire. Sono quindi vietate feste (sia al chiuso che all’aperto).

+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++