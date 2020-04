Coronavirus: con Campagna Amica la spesa direttamente a casa tua

In un momento difficile come questo, dove è fondamentale restare a casa, è importante sapere quale negozi (di quelli strettamente necessari) restano aperti a Torino e provincia. Oppure quelli che consegnano direttamente a domicilio, per evitare gli assembramenti, vuoi ai supermercati, vuoi alle farmacie, per esempio.

Di seguito troverete una lista dei produttori di ‘Campagna Amica’ di Torino dove è possibile fare la spesa direttamente da casa.

1. Cascina Danesa, Bibiana, 347 96 41 483, cascinadanesa@yahoo.it

– Consegna: Torino e cintura – Prodotti: Frutta e cereali

2. La Peracca di Francesco Bastianini, Casalborgone, 348 0156405, info@laperacca.it – Consegna: Torino Nord e collina chivassese – Prodotti: Farine di cereali, gallette, prodotti da forno a base di nocciole

3. Coop. Arg. Liriodendrpo, Borgaro Torinese, 011-4591797, info@liriodendro.it – Consegna: Torino e cintura – Prodotti: carne e ortofrutta

4. L’Ottavo Sapore di Griseri Elettra, Moncalieri, 349-5480602, info@lottavosapore.it – Consegna: Torino e provincia – Prodotti: dolciario, nocciole, castagne, zafferano

5. Il Granello di Senape, Azeglio, prenotazioni Torino: 392-0393174, Ivrea e Biella: 339-6994833, biogranello@gmail.com – Consegna: Torino, Ivrea, Biella – Prodotti: ortofrutticolo

6. Azienda Agricola Tetti Castagno, Moncalieri, 347-4934771, ordini@tetticastagno.it – info@tetticastastagno.it – Consegna: Torino e prima cintura – Prodotti: frutta, verdura, vino

7. Orti di Cascina Rubina, Poirino, 349-0660761, ortidicascinarubina@gmail.com – Consegna: Torino, Moncalieri, Poirino, Chieri e comuni limitrofi – Prodotti: ortofrutticolo

8. Vita di Campo, Trofarello, 328-2089388, vitadicampo.ordini@gmail.com – Consegna: Torino e cintura – Prodotti: ortofrutta biologica

9. Azienda agricola Merlo, Rivarolo Canavese, 348-0533214 – Consegna: Rivarolo e zone limitrofe – Prodotti: carne

10. Azienda agricola Leggero SSA – Italgoji, Villareggia, 333-2831731, l.leggero90@gmail.com – Consegna: provincie di Torino Vercelli e Biella – Prodotti: ortofrutta, frutta (bacche di goji) essiccate

11. Azienda Agricola il Palaset, di Luca Bonansea, Bricherasio, 333-4644223, ilpalaset@gmail.com – Consegna: Pinerolese, Torino e cintura – Prodotti: nocciole e ortofrutta (freschi e trasformati)

12. Agricoltori Consapevoli Soc. agr. cooperativa, Settimo Torinese, 334-8863408, info@agricoltoriconsapevoli.it – Consegna: Torino e prima cintura – Prodotti: ortofrutta, latticini, carne rossa, carne bianca, prodotti di gastronomia, pane e prodotti da forno, conserve e confetture, pasta, riso, legumi, olio, vino, frutta secca

13. Società agricola Aimone, Frossasco, 340-4799204, az.ag.aimone@tiscali.it – Consegna: Torino e prima cintura – Prodotti: carni bianche pollo-coniglio-tacchino e uova

14.RAM Radici a Moncalieri, Moncalieri, 340-2743629, radiciamoncalieri@gmail.com – Consegna: Torino – Prodotti: ortaggi e uova

15-Agricoopecetto, Pecetto Torinese, 335-6007867, amministrazione@agricopecetto.it – Consegna: Torino e Chierese – Prodotti: Frutta e verdura bio, sughi, salse, antipasti, passate di pomodoro, confetture, mieli bio, vini, birre artigianali, riso, crostate e biscotti, pasta fresca, salumi, farine

16.Azienda Agricola La Capra Canta, Bibiana, 334-8280696, luisella_acquario@libero.it – Consegna: Pinerolese e torinese – Prodotti: formaggi di capra

17. Az. agricola Cascina Monache, dei fratelli Camusso, Cavour, 346-6606212, info@cascinamonache.it – Consegne: Torino e sud provincia – Prodotti: carne

18.Ortobio, di Piovano Giuseppe, Trofarello, www.ortobio.com – Consegne: Torino e cintura –Prodotti: ortofrutta biologica

19. Azienda agricola Pansini Susi Maria, Leinì, 346-8013207, susi.m.p@virgilio.it – Consegne: Leinì e comuni limitrofi – Prodotti: ortaggi e frutta

20. Azienda agricola Moretti Davide, Brandizzo, 379-1692943 – 3313548391, info@mielemoretti.it – Consegne: Torino e provincia – Prodotti: miele e prodotti dell’alveare

21. Cascina le Fortune, San Carlo Canavese, 348-0996126 – 3452926254, cascinalefortune@alice.it – Consegne: Torino e provincia – Prodotti: carne di fassone piemontese

22. Azienda Agricola Futura, Cercenasco, 339-5943438, elisota83@hotmail.it – Consegne: Torino e provincia- Prodotti: latte UHT

Altre info su www.campagnamica.it