Coronavirus, campane a distesa domani alle 12 in tutte le chiese della diocesi di Torino

Domani a mezzogiorno tutte le campane delle chiese delle diocesi di Torino e Susa suoneranno a distesa. È la disposizione dell’arcivescovo Cesare Nosiglia perché “le campane sono il segno di quella vicinanza che dura da secoli, nei piccoli centri come nelle grandi città”.

Nel suo invito, il monsignore ricorda che si tratta di “una vicinanza che riguarda le persone, non gli edifici. Sono il segno che il Signore in mezzo a noi non dimentica nessuno e che noi non ci dimentichiamo a vicenda, anche se non possiamo raggiungerci”.

Domani alle 11 Nosiglia trasmetterà in streaming la celebrazione della Santa Messa attraverso il sito della diocesi di Torino. Poi, alle 12, il suono delle campane “quando il Santo Padre recita l’Angelus, la preghiera mariana che scandisce ogni giornata della Chiesa“.