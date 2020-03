Coronavirus, carceri italiane nel caos: proteste anche in Piemonte

Rivolte e proteste nelle carceri italiani dopo le modifiche introdotte dal governo rispetto alle modalità di colloquio tra detenuti e familiari a causa dell’emergenza coronavirus. Momenti di tensione si stanno registrando negli istituti penitenziari di Napoli Poggioreale, Modena, Frosinone e Alessandria San Michele.

Battiture delle inferriate da parte dei reclusi sono, inoltre, in atto da parte dei detenuti a Foggia e Vercelli. A dare la notizia è L’Osapp (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria) per voce del Segretario Generale Leo Beneduci, che aggiunge : “Il nostro auspicio che i detenuti comprendessero quanto le misure assunte dal governo fossero comprese dalla popolazione detenuta nel loro intento di tutelare la salute degli stessi reclusi oltre che dei loro familiari e del personale non sembra essere stato esaudito”.

“Ciò nonostante in questo particolare momento – indica ancora il leader dell’Osapp – si devono individuare nelle proteste in atto gravi carenze nell’organizzazione e nella “catena di comando” tra l’Amministrazione Centrale e gli enti periferici della stessa amministrazione laddove si appalesa un’assenza di coordinamento tra il centro e la periferia e nelle direttive che gli enti territoriali dovrebbero ricevere dall’amministrazione centrale rispetto al fatto ad esempio che i reclusi non dovrebbero subire danni o ritardi nel ricevimento dei pacchi – corrispondenza o delle somme di denaro che di regola ricevono dai loro familiari”.