Coronavirus, casi in aumento a Vercelli. Ha violato la quarantena l’imprenditore che ha provocato il focolaio che preoccupa il Piemonte

Scatta l’allarme a Vercelli dove, nelle ultime ore, è stata registrata un’ulteriore impennata di nuovi casi di Coronavirus, legati ad un focolaio individuato all’interno della comunità dominicana.

ALMENO UNA TRENTINA I CONTAGIATI

Si contano infatti almeno una trentina di giovani contagiati da un loro connazionale rientrato a Vercelli dopo un viaggio nella madrepatria. Il cluster che preoccupa il Piemonte è il più importante tra quelli registrati nella regione dalla fine del lockdown.

IN AEREO CON UN POSITIVO AL COVID

Il cosiddetto “paziente 1”, un imprenditore, era rientrato da Santo Domingo a bordo di un aereo su cui viaggiava un positivo al Covid. Immediatamente era scattato il protocollo di emergenza e l’uomo era stato messo in isolamento.

NON RISPETTA LA QUARANTENA

Tuttavia, secondo quanto trapelato, l’imprenditore dominicano non solo non avrebbe rispettato la regola della quarantena fiduciaria. Ma sarebbe anche uscito, frequentando gli amici e addirittura i due locali di sua proprietà poi chiusi, successivamente, dal sindaco del Comune piemontese.

INFORMATA LA PROCURA

Un comportamento di cui è stata informata anche la Procura di Vercelli e da cui si sarebbe poi generato il focolaio la cui individuazione ha portato, nei giorni scorsi, per precauzione, anche alla sospensione di alcuni spettacoli in programma, per ridurre gli assembramenti.

POSITIVI QUASI TUTTI ASINTOMATICI

La crescita dei casi di infezione a Vercelli ha tenuto dunque alto il numero dei nuovi positivi in Piemonte, oggi saliti a 38. La buona notizia, in ogni caso, è che i positivi legati al focolaio vercellese sono per lo più asintomatici e dunque sono, al momento, in isolamento domiciliare.