Coronavirus, i casi in Piemonte salgono a 49 ma solo uno è stato confermato. Domani riapre il museo egizio

In 37 si trovano in provincia di Asti, 5 a Torino, 3 a Novara, 3 nel Vco e 1 a Vercelli. Tra questi, 11 sono ricoverati in ospedale: 2 i trattamenti in terapia intensiva

Si aggiorna il bollettino dei casi di infezione da Coronavirus in Piemonte. Sono 49, al momento, le persone risultate positive al test sul Covid-19 in tutta la regione anche se resta uno solo, per ora, quello confermato dall’Istituto superiore di Sanità, mentre si attende il responso per gli altri 48. Tra questi, 37 si trovano in provincia di Asti, 5 a Torino, 3 a Novara, 3 nel Vco e 1 a Vercelli.

DUE IN TERAPIA INTENSIVA

Complessivamente, in 11 sono stati ricoverati in ospedale: 6 ad Asti, 3 a Novara e 2 all’Amedeo di Savoia di Torino. I trattamenti in terapia intensiva sono, invece, 2 (uno Vercelli e l’altro ad Asti). Tutti gli altri si trovano in isolamento domiciliare fiduciario.

L’EGIZIO RIAPRE I BATTENTI

Intanto, il Museo Egizio di Torino ha deciso di riaprire i battenti domani con orario straordinario dalle 9.00 alle 18.30 anziché fino alle 14.00. Da domani al 15 marzo 2020, inoltre, saranno in vigore le tariffe speciali #laCulturaCura: biglietto unico a 10 euro e ridotto a 4 euro per studenti universitari e giovani dai 15 ai 18

SOSPESA ATTIVITA’ ALL’UPO

Sospese, invece, fino all’8 marzo, le attività didattiche all’Università del Piemonte Orientale (Upo). Ancora chiuse al pubblico esterno le aule studio, le mense e le biblioteche e sospese, per prudenza, anche le manifestazioni di carattere culturale, scientifico e formativo, comprese le riunioni di docenti in cui la presenza di più di 25 persone contemporaneamente nella stessa aula.

PROSEGUONO I TIROCINI

Non sono, invece, sospese la attività di tirocinio degli studenti delle professioni sanitarie, di medicina e degli specializzandi. A comunicarlo, in una nota, il rettore e il dg dell’Upo, Gian Carlo Avanzi e Andrea Turolla.

LA NOTA DEL RETTORE

“Entro mercoledì 4 marzo saranno fornite tutte le indicazioni per procedere con la didattica in rete”, prosegue la nota sottolineando che “i docenti che si fossero già attrezzati in modo autonomo potranno iniziare la didattica con questa modalità già da domani. Al più presto saranno fornite indicazioni per lo svolgimento degli esami in forma protetta”, conclude la nota comunicando che le segreterie studenti rimangono aperte, ma invitando gli studenti a utilizzare prioritariamente i servizi a distanza.