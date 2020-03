Coronavirus, Cirio: “Contagiato ma sereno. Abbiamo la forza per vincere la nostra sfida”

Il governatore: "Niente allarmismi, bisogna restare lucidi e continuare a lavorare ma le persone devono stare in casa, uscire solo per lo stretto necessario"

“Mi sono preoccupato, soprattutto per la mia famiglia e le persone deboli con le quali posso aver avuto contatti”. Lo ha raccontato il governatore della Regione Piemonte, Alberto Cirio, in un’intervista al Corriere della Sera nella quale ha spiegato come si è deciso a sottoporsi al test del coronavirus. “Sono contagiato, ma sereno” ha aggiunto.

TAMPONE? ERO PERPLESSO, POI MI SONO CONVINTO

“Insieme agli altri governatori – ha detto – sono stato mercoledì a Palazzo Chigi. C’ era anche Nicola Zingaretti, che poi è risultato positivo. Io non volevo, poi, però, Giovanni Toti, il presidente della regione Liguria, mi ha avvertito che avrebbe fatto il test. Ero perplesso, non avevo sintomi. Ma poi mi sono convinto: tutti i giorni incontro decine di persone, non sarebbe stato responsabile esporli al rischio”.

ANCHE ASSESSORI SI SOTTOPONGONO A TEST

A quel punto, una volta appurato il contagio, il governatore si è subito organizzato per la quarantena. Un attimo dopo ha riunito via Skype gli assessori della giunta regionale, che a loro volta stanno ora sottoponendosi al tampone: un modo, ha sottolineato per “essere pienamente operativi anche a distanza”.

NIENTE ALLARMISMI, IO NON MOLLO

Paura e preoccupazione a parte, “mi sono detto: niente allarmismi, bisogna restare lucidi e continuare a lavorare. Io non voglio e non posso mollare” ha aggiunto il governatore piemontese.

ABBIAMO FORZE PER VINCERE SFIDA CONTRO VIRUS

“Abbiamo la forza di vincere questa sfida con il virus, ma le persone devono stare in casa, uscire solo per lo stretto necessario” ha poi proseguito il presidente della giunta regionale. E’ vero. Cirio ha scoperto di essere positivo al Covid-19. Tuttavia ha detto di “sentirsi bene, senza febbre e tosse“.

AZIONE GOVERNO? CI VOLEVA PIU’ CONDIVISIONE

Per quanto concerne, invece, l’azione del governo, il presidente della Regione non ha nascosto le sue perplessità: “ci voleva più condivisione, è assurdo pensare di discutere un decreto così delicato alle 2 di notte”