Coronavirus, Cirio: “Ripresa il 4 maggio? Scienza ci dirà se data giusta”

“Ripresa il 4 maggio? Sarà la scienza medica a dirci se quello sarà il momento giusto”: così il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, ospite di Uno Mattina su Rai Uno. Argomento chiave dell’intervento la fase 2 dell’emergenza Coronavirus: “Noi abbiamo il dovere di farci trovare pronti – ha aggiunto – Per questo col Politecnico di Torino e, quindi, con la scienza universitaria, stiamo testando un modello Piemonte per tutte le filiere produttive. Quello che è certo è che il Governo dovrà fare scelte omogenee, magari non per tutta Italia ma per aree geografiche omogenee”.

“FASE 2 ANCHE PER LA SANITÀ”

Cirio ha inoltre annunciato che “la prima cosa che costruiremo in Piemonte nei prossimi giorni sarà la medicina territoriale, che è mancata perché non c’era. Mentre negli ospedali la sanità strutturalmente era eccellente, sui territori era assente: abbiamo degli eroi, i medici del territorio, che però si sono trovati a operare privi di un sistema che li organizzasse e li coordinasse perché non c’era. Questo è il più grande insegnamento di questa esperienza: se si vuole curare la gente a casa, evitando che arrivi in ospedali, magari guarendo prima, dobbiamo avere una rete territoriale che funzioni”.

“MANTENERE ALTA L’ATTENZIONE”

Il presidente della Regione ha poi voluto insistere sul mantenere alta l’attenzione: “La situazione ci dimostra che la linea del rigore che abbiamo adottato è quella giusta. Mentre sulle terapie intensive e sugli accessi ai pronto soccorso i numeri si riducono, abbiamo un dato dei contagi molto elevato. Una situazione da leggere anche in relazione al fatto che si stanno processando oltre 5.000 tamponi al giorno e che si stanno verificando tutte le strutture, soprattutto le residenze per anziani, dove ci sono le persone più fragili e dove evidentemente l’attenzione deve essere massima”.