Coronavirus, il Comune di Torino annuncia nuovi aiuti per famiglie e imprese: ecco quali sono

Il Comune di Torino annuncia nuovi aiuti per famiglie e imprese in difficoltà per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Lo ha scritto la sindaca Chiara Appendino sulla sua pagina Facebook: “Oggi in Giunta abbiamo approvato ulteriori provvedimenti per un sostegno economico concreto a famiglie e imprese in questo momento di emergenza”.

TUTTI I PROVVEDIMENTI (dalla pagina Facebook di Appendino):

Sospensione Tari per le utenze domestiche

“Avevamo già sospeso questa imposta per le utenze non domestiche (commerciali, uffici, etc…). Da oggi sono sospese le prime due rate – 30 aprile e 29 maggio – anche per le famiglie”.

Esenzione Cosap temporanea

“Si tratta della richiesta di occupazione suolo pubblico temporanea. Interessa principalmente cantieri di lavoro, dehors, ponteggi e steccati, etc. Questa imposta viene esentata per i giorni non lavorati”.

Sospensione Cosap e Cimp permanenti

“Le attività commerciali soggette a queste due imposte vedono il pagamento della prima (o unica) rata sospeso e rinviato al 30 giugno”.

“Ovviamente tutti questi pagamenti potranno essere ulteriormente posticipati con l’evoluzione degli eventi, a cui tutti noi stiamo facendo fronte” specifica la sindaca.

“PROVVEDIMENTI IMPEGNATIVI PER LA CITTA’”

“Vorrei fosse chiara una cosa. Si tratta di misure che riteniamo giuste e doverose in un momento di profonda difficoltà per famiglie e imprese. Ma, credetemi, sono provvedimenti estremamente impegnativi per la Città. Si tratta di milioni e milioni previsti nell’attività ordinaria dell’Amministrazione che devono garantire servizi ai cittadini. Tali servizi continueranno ad essere garantiti ma, chiedo a tutte e tutti, di avvalersi di tali sospensioni solo in caso di necessità. Se chi avrà la possibilità di pagare nei tempi lo farà, sarà un gesto di sostegno a tutta la comunità” conclude Appendino.