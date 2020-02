Coronavirus, il comunicato della questura: “Attenzione a truffe e fake news”

Con un comunicato stampa la questura di Torino ha richiamato alla massima attenzione in città e dintorni sull’emergenza Coronavirus. Massima attenzione, si legge nel titolo, a truffe e fake news: “In queste ultime ore si sono riscontrate segnalazioni in merito ad operatori sanitari che propongono visite e tamponi domiciliari per verificare la positività al virus. Simili procedure non sono in alcun modo previste da protocolli sanitari e dunque rappresentano un tentativo di truffa: si raccomanda pertanto la massima prudenza, con l’invito a contattare immediatamente le forze dell’ordine per denunciare tali episodi”.

OCCHIO ALLE FAKE NEWS

“Ulteriore fenomeno legato ai primi casi di covid-19 in Italia – si legge inoltre – riguarda la diffusione di notizie false in merito alle modalità del contagio e al numero di soggetti risultati positivi. La Polizia di Stato sta monitorando con attenzione le informazioni che circolano segnalando tempestivamente le “fake news” volte a creare disinformazione e allarme sociale, per valutare la rilevanza penale di tali condotte”.