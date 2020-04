Coronavirus, confeziona e vende mascherine chirurgiche in casa: scoperto e denunciato

Nel corso dei controlli eseguiti in Val di Susa, la guardia di finanza di Bardonecchia ha scoperto e denunciato un 50enne torinese che, secondo quanto accertato, aveva allestito nella sua abitazione una mini-fabbrica, con tanto di macchina plastificatrice, in cui confezionava e vendeva mascherine chirurgiche, cappellini in carta a uso ospedaliero e altro materiale utilizzato per il confezionamento dei dispositivi medici; il tutto, così come scoperto dai “baschi verdi”, in condizioni igienico sanitarie precarie.

PREZZI GONFIATI RISPETTO A QUELLI DI MERCATO

L’uomo, secondo gli investigatori, acquistava grandi quantità di mascherine e altri dispositivi medici sulle piattaforme on line, curando poi personalmente il singolo confezionamento e la successiva vendita al dettaglio presso alcuni punti vendita di Bardonecchia, a prezzi decisamente superiori rispetto a quelli normali di mercato.

SEQUESTRATI ANCHE FARMACI E INTEGRATORI

Nel corso delle perquisizioni sono stati anche rinvenuti numerosi farmaci, parafarmaci e integratori alimentari di dubbia provenienza e dalla composizione sconosciuta per i quali sono in corso ulteriori approfondimenti. Oltre al 50enne, i finanzieri hanno denunciato una seconda persona alla Procura di Torino e sequestrato oltre un migliaio di mascherine non a norma.