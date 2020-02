Coronavirus, contagiato dipendente di Italdesign a Nichelino. Chiusi gli stabilimenti italiani

Attività sospese in via precauzionale: "Stiamo cercando di identificare chi è stato in contatto con il collega negli scorsi giorni". L'uomo, di Cumiana, è uno dei tre casi già noti

Un dipendente di Italdesign, azienda automotive torinese, è risultato positivo al test del Coronavirus a Nichelino. Lo ha comunicato l’azienda tramite un comunicato stampa, dove si legge anche della decisione di sospendere tutte le attività produttive in via precauzionale a partire da domani, lunedì 24 febbraio. Il provvedimento riguarda anche la sede principale di Moncalieri: la compagnia sta lavorando a stretto contatto con le autorità per mettere in pratica tutte le misure di sicurezza del caso.

CASO GIA’ NOTO, NON SI TRATTA DI NUOVO CONTAGIO

L’uomo è uno dei tre casi già noti di contagio dal virus, ovvero il marito della coppia contagiata di Cumiana. “Stiamo cercando di identificare tutte le persone che sono entrate in contatto con il collega negli scorsi giorni – ha dichiarato il management -. La salute delle persone e della popolazione sono la nostra priorità e per questo metteremo in atto ogni azione necessaria”.