Coronavirus, Conte: “Approvato decreto, 400 mld a imprese. Pasqua a casa, irresponsabile uscire”

Il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa ha annunciato il via libera al nuovo decreto per le imprese, approvato nelle ultime ore: “Diamo liquidità immediata per 400 miliardi di euro, 200 per il mercato interno e 200 per potenziare il mercato dell’export. Abbiamo, inoltre, deliberato la sospensione di vari pagamenti fiscali, contributi e ritenute per aprile e maggio”, ha dichiarato Conte.

POTENZIATO IL GOLDEN POWER

“Per tutelare le imprese abbiamo potenziato il golden power – ha proseguito -. Potremo controllare operazioni societarie non solo nei settori tradizionali, è uno strumento che ci consentirà di intervenire nel caso ci siano acquisizioni di partecipazioni appena superiori al 10% nell’Ue. Potenzieremo il fondo centrale di garanzia per le pmi e aggiungiamo il finanziamento attraverso Sace per piccole e medie aziende”

“PASQUA A CASA, IRRESPONSABILE ANDARE IN GIRO”

Il premier ha poi insistito sulla necessità di restare a casa: “Sarebbe irresponsabile andare in giro. Pasqua significhi un passaggio definitivo verso un riscatto: raccoglieremo i frutti dei nostri sacrifici, presto ci sarà una nuova primavera”