Coronavirus. Conte: “Italia in lockdown fino al 13 aprile”

Il premier Giuseppe Conte poco ha parlato alla nazione, firmando il nuovo Dpcm, che prevede un prolungamento del lockdown fino al 13 aprile. “Non siamo nella condizione – ha dichiarato il premier – di allentare misure e disagi”.

“C’è ancora una minoranza di persone che non rispetta le regole: abbiamo disposto sanzioni severe e misure. Pochi irresponsabili recano danni ancora a tutti”, ha detto Conte. “Non siamo ancora nella fase 2 di allentamento graduale, ma per ora non prevediamo la proroga fino a maggio. E’ presto per dirlo, tra qualche settimana avremo ulteriori delucidazioni”.