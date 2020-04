Coronavirus, Conte: “Italia in lockdown fino al 3 maggio, poi ripartenza graduale”

“Proroghiamo le misure restrittive fino al prossimo 3 maggio. E’ una decisione difficile, ma necessaria, di cui mi assumo tutte le responsabilità politiche”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte poco fa in conferenza stampa a Palazzo Chigi, annunciando un nuovo decreto contro l’emergenza Coronavirus, che prevede un nuovo prolungamento del periodo di lockdown della nazione.

“Non possiamo vanificare gli sforzi fatti finora – ha dichiarato il premier -. Cedere adesso vuol dire esporsi al rischio di un nuovo aumento di vittime e decessi, che ci costringerebbe a ripartire daccapo. L’auspicio è che dopo il 3 maggio si possa ripartire con cautela e gradualità, ma questo dipenderà dai nostri sforzi. Rimetteremo in moto il motore del Pese, ma non siamo ancora nella condizione di farlo”.

NASCE UN COMITATO PER LA FASE 2

Conte ha poi spiegato di aver firmato un nuovo decreto per il comitato di esperti, che verrà presieduto da Vittorio Colao: “Il lavoro per la fase 2 è già iniziato, non possiamo aspettare che il virus sparisca dal nostro territorio. Servirà un programma articolato e organico su due pilastri: un gruppo di lavoro di esperti e il protocollo di sicurezza nei luoghi di lavoro”.

“SERVONO EUROBOND PER ECONOMIA DI GUERRA”

“Le proposte dell’Eurogruppo sono un primo passo in avanti verso una risposta europea – ha proseguito il premier -. Gualtieri ha fatto un gran lavoro, ma giudichiamo questo passaggio ancora insufficiente: servono eurobond da subito, proporzionata alle risorse di un’economia di guerra. Condurremo fino in fondo la nostra battaglia”.

“ITALIA NON HA FIRMATO ATTIVAZIONE MES”

“L’Italia non ha firmato alcuna attivazione del Mes: non ne abbiamo bisogno, è inadeguato e inadatto all’emergenza che stiamo vivendo”, ha poi detto Conte. “Il Mes esiste dal 2012, non è stato istituito ieri o attivato la scorsa notte come falsamente dichiarato da Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Questo governo parla con chiarezza, in faccia agli italiani. La proposta europea la valuto nel suo complesso nel consiglio europeo – ha proseguito -. Non firmerò fin quando non avrò un ventaglio di strumenti adeguato alla sfida che stiamo vivendo. Sono convinto che riusciremo a convincere tutti”.