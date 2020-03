Coronavirus, Conte: “Non una sola zona rossa, ma tutta l’Italia zona protetta”

Il premier: "Contagi in crescita, non c'è più tempo. Tutti dobbiamo rinunciare a qualcosa". Divieto di assembramenti e spostamenti solo se giustificati in tutta la Penisola

Non più una sola “zona rossa“, ma tutta l’Italia finisce sotto tutela. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. “Ho deciso di adottare misure ancora più forti e stringenti per contenere il virus e tutelare la salute dei cittadini” ha detto il premier nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi.

NON C’E’ TEMPO

“Abbiamo adottato una nuova decisione che si basa su un presupposto: tempo non ce n’è” ha aggiunto il premier. “I numeri – ha rimarcato – ci dicono che stiamo avendo una crescita importante dei contagi, delle persone ricoverate in terapia intensiva e subintensiva e ahimé anche delle persone decedute. La nostre abitudini quindi vanno cambiate”. Ma “vanno cambiate ora” ha sottolineato.

ITALIA ZONA PROTETTA

Da qui la decisione “di adottare subito misure ancora più stringenti, più forti per contenere il virus e tutelare la salute dei cittadini”. Quindi l’annuncio: “Sto per firmare un provvedimento che possiamo sintetizzare come ‘io resto a casa‘. Non ci sarà più una zona rossa nella Penisola, un’Italia uno e un’Italia due, ma ci sarà l’Italia, un’Italia zona protetta” nella quale saranno “da limitare gli spostamenti su tutto il territorio della Penisola salvo che per comprovate ragioni di lavoro, necessità o salute” e “il divieto di assembramento all’aperto o in locali aperti al pubblico”.

NORME IN VIGORE DA DOMATTINA

Le nuove misure che trasformano, di fatto, l’intero Paese in “zona rossa” entreranno in vigore domattina. “Queste misure sono nel Dpcm che sto per firmare. Andrà in gazzetta ufficiale stasera, entrano in vigore domattina” ha spiegato il presidente del Consiglio.

E’ IL MOMENTO DELLA RESPONSABILITA’

“Oggi è il momento della responsabilità. Non possiamo abbassare la guardia” ha sottolineato ancora il premier parlando delle nuove misure contro il coronavirus. Quanto agli spostamenti, “con l’estero non cambia nulla: gli spostamenti dei cittadini italiani avverranno sempre alle stese condizioni ma controlleremo gli ingressi in Italia” ha argomentato il presidente del Consiglio.

SPOSTAMENTI DA EVITARE

Tuttavia, “gli spostamenti saranno da evitare su tutto il territorio della Penisola a meno che non siamo motivati da tre specifiche circostanze: comprovate ragioni di lavoro, casi di necessità o motivi di salute”. E ancora: VIENE esteso a tutta Italia il divieto di assembramento all’aperto e nei locai aperti al pubblico.

STOP ALLE ATTIVITA’ SPORTIVE

Per quanto riguarda, infine, le manifestazioni sportive, “non c” ragione per cui proseguano le gare” ha sottolineato Conte. Penso anche al campionato di calcio, tutti anche i tifosi devono prenderne atto, mi spiace ha quindi concluso.

+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO+++