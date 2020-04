Coronavirus, Conte presenta il nuovo decreto: “Inizia fase 2, adesso convivenza con il virus”

Riaprono aziende, ristoranti e parchi con distanze e mascherine. No al trasferimento verso altre regioni; dal 18 al via mostre, musei e allenamenti

Giuseppe Conte ha presentato poco fa in conferenza stampa da Palazzo Chigi la “fase 2”, che ha definito “di convivenza con il virus”. Tanti i nuovi provvedimenti, che saranno attivi in parte dal 4 maggio, altri dal 18. Tutto, però, nel rispetto di distanze e protezioni: “Bisognerà tenere la distanza sociale o la curva risalirà. Adesso serve responsabilità da parte di tutti, non affidarsi alla rabbia e pensare a cosa fare. Attueremo grosse riforme per ripartire”.

+++ CLICCA QUI PER SCARICARE LA BOZZA DEL DPCM +++

“MASCHERINE, PREZZO FISSO A 50 CENT”

Ecco alcune delle misure prese dal governo per quanto riguarda il campo economico: “Il prezzo delle mascherine chirurgiche verrà fissato a 0,50 centesimi e nel prossimo decreto verrà rimossa l’Iva. Servirà un sostegno poderoso alle imprese, con 11 milioni per le prestazioni assistenziali. Ragioniamo anche sul rinnovo automatico del bonus da 600 euro”.

VISITE MIRATE A FAMILIARI, NO A SPOSTAMENTI IN ALTRE REGIONI

“Il trasferimento verso le altre regioni è ancora vietato, ma consentiremo le visite mirate tra familiari e il rientro nel proprio domicilio o la propria residenza. Aperti anche ville e parchi pubblici, sempre nel rispetto della sicurezza. Dal 4 maggio, inoltre, riapriremo ristorazione (con asporto) e manifattura, sempre evitando assembramenti. Da giugno, invece, aperti bar e ristoranti”, ha proseguito il premier.

SCUOLE CHIUSE FINO A SETTEMBRE

“Dal 18 maggio verranno riaperte mostre, musei e gli allenamenti delle squadre, insieme al commercio al dettaglio”, ha insistito Conte, che poi ha parlato anche di una possibile ripresa dell’attività scolastica e calcistica: “Le scuole per ora resteranno chiuse, si ripartirà forse a settembre. Calcio? La ripresa dei campionati non è stata ancora decisa”.