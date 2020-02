Coronavirus, controlli con termoscanner obbligatori su tutti i passeggeri di voli internazionali

L'ultima misura varata per limitare ulteriormente il rischio contagio

In Piemonte disponibile il test molecolare specifico

Controlli con i termoscanner obbligatori per tutti i passeggeri in arrivo da voli internazionali. Anzi, a Fiumicino i controlli saranno effettuati anche sui passeggeri dei voli nazionali, a differenza di tutti gli altri scali del paese. È la nuova misura varata per arginare il rischio di contagio e diffusione del coronavirus.

Ogni aeroporto installerà i termoscanner in apposite aree, generalmente alle uscite oppure nelle aree di controllo dei passaporti. In quelli non dotati di specifica strumentazione, le operazioni di controllo saranno eseguite da volontari della Croce Rossa e di altre associazioni di Protezione Civile, con appositi termometri a pistola.

Tutto questo mentre si aggravano le condizioni dei due turisti cinesi di Wuhan ricoverati all’ospedale Spallanzani di Roma. Per entrambi si è reso necessario il supporto respiratorio in terapia intensiva a causa di insufficienza respiratoria.

Intanto da oggi, nel Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’ASL Città di Torino, è disponibile il test molecolare specifico per il nuovo Coronavirus 2019-nCoV, eseguito secondo il protocollo Organizzazione Mondiale della Sanità del 17 gennaio 2020, sotto la direzione del NIC (Centro Nazionale di riferimento) dell’Istituto Superiore di Sanità e

in collaborazione con l’Ospedale Spallanzani di Roma.

Si tratta di un test molecolare ad alta complessità, che richiede personale specializzato ed è eseguibile sui materiali provenienti dalle alte e basse vie respiratorie. Fin dal primo giorno in cui è stata dichiarata l’emergenza, il Centro di riferimento regionale per la diagnostica di laboratorio delle infezioni emergenti dell’ospedale Amedeo di Savoia ha precauzionalmente attivato tutti i protocolli dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

“L’Assessorato regionale alla Sanità segue l’evolversi della situazione legata all’emergenza internazionale Coronavirus sulla base delle indicazioni del Ministero della Salute (in contatto costante e quotidiano con la task-force istituita dal Ministero) e con il supporto

operativo del Seremi, del sistema regionale del 118 e di tutte le Aziende sanitarie ed ospedaliere. Al momento non si segnalano casi di positività”, dichiara l’assessore alla Sanità, Luigi Icardi.