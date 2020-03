Coronavirus, dieci calciatrici della Juventus in isolamento domiciliare

Dieci calciatrici della Juventus, tutte convocate nella nazionale in occasione della recente Algarve Cup in Portogallo, sono in isolamento volontario domiciliare. Lo ha disposto la società bianconera come misura precauzionale.

“Juventus – si legge in una nota – comunica di aver disposto l’isolamento volontario domiciliare per dieci calciatrici delle Juventus Women e della Nazionale Italiana che, durante la trasferta o il viaggio di ritorno dall’Algarve Cup, potrebbero aver avuto contatti con un soggetto che si è successivamente rivelato positivo al COVID-19“.

Al momento le dieci ragazze bianconere e della nazionale italiana stanno bene, senza alcun sintomo di infezione. “Si specifica – conclude infatti la nota della Juventus – che le calciatrici sono tutte asintomatiche”.