Coronavirus, i dieci comportamenti raccomandati dal Ministero della Salute [VIDEO]

Ecco le semplici norme da rispettare per difendersi dal contagio del nuovo covid-19

Dieci comportamenti da seguire, raccomandati dal Ministero della Salute, per evitare la diffusione o il contagio del Coronavirus. Il video informativo spiega tutte le norme da adottare per difendersi dal nuovo covid-19, tra le quali lavare spesso mani e superfici con saponi o disinfettanti, tossire e starnutire solo in fazzoletti monouso e fare attenzione alle fake news e ai falsi miti che circolano sul web.