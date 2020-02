Coronavirus, dipendente Frap S.p.A. di Bruino contagiata: azienda chiusa a titolo cautelare

Dopo la Italdesign, un’altra azienda chiude in via precauzionale per l’emergenza Coronavirus. Si tratta della Frap S.p.A. di Bruino, specializzata nei ricambi auto: era il posto di lavoro di una delle tre persone positive al virus in Piemonte, ovvero la moglie della coppia di Cumiana.

L’assessore Appiano ha parlato dell’argomento e delle misure da adottare ora: “La donna infettata lavorava nell’azienda di Bruino e quindi inizieremo a ricostruire tutti i suoi contatti diretti. Oggi faremo tamponamenti a tutte le persone per valutare eventuali nuovi provvedimenti, nel frattempo la ditta è chiusa a titolo cautelare”.