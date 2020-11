Coronavirus, il nuovo Dpcm: stop a bar e ristoranti nelle zone a rischio, c’è anche il Piemonte

Giornata di vertici al Governo, dove il premier Conte ed i suoi collaboratori hanno studiato le nuove misure da prendere per contenere l’epidemia da Coronavirus in Italia.

BAR E RISTORANTI CHIUSI NELLE ZONE A RISCHIO

Fonti della maggioranza hanno anticipato alcune delle misure che verranno presentate domani. Bar e ristoranti saranno chiusi, anche a pranzo, nelle zone considerate più a rischio (tra queste figura anche il Piemonte). Restano aperte le attività essenziali: farmacie, parafarmacie e alimentari. Chiusi anche musei ed esercizi per la cura della persona.

DIDATTICA A DISTANZA E SMART WORKING

Per quanto riguarda la scuola, sarà di nuovo didattica a distanza. Insegnanti e studenti di scuole medie e superiori (probabilmente dalla seconda media in poi) saranno di nuovo costretti ad adottare la “Dad” dalle proprie case. Smart working intensificato, in particolar modo nella pubblica amministrazione (non nei servizi pubblici essenziali).