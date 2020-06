Coronavirus: due decessi in Piemonte ma sale il numero dei guariti. I contagi sono 31.338 (due in più rispetto a ieri)

E’ di due il numero dei deceduti in Piemonte, di persone risultate positive al coronavirus, comunicato nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione, di cui nessuno al momento registrato nella giornata di oggi.

TOTALE DELLE VITTIME SALE 4.087

Il totale delle vittime sale così a 4.087, così suddivise su base provinciale: 1.801 Torino, 674 Alessandria, 394 Cuneo, 365 Novara, 255 Asti, 219 Vercelli, 208 Biella, 132 Verbano Cusio Ossola, oltre a 39 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

SALE IL NUMERO DEI GUARITI: 24.574

I pazienti virologicamente guariti, vale a dire risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono 24.574 (+26 rispetto a ieri), mentre i contagi sono 31.338 (due in più rispetto a ieri): 15.883 Torino, 4.063 Alessandria, 2.860 Cuneo, 2.792 Novara, 1.874 Asti, 1.322 Vercelli, 1.138 Verbano Cusio Ossola, 1.046 Biella, oltre a 262 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi.

IN 98 IN FASE IN GUARIGIONE

I restanti 98 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 11 (uno in meno rispetto a ieri), mentre le persone in isolamento domiciliare sono 1.196. Infine i tamponi diagnostici finora processati, pari a 411.939, di cui 226.241 risultati negativi.