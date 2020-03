Coronavirus, ecco il nuovo decreto. Conte: “Multe fino a 3mila euro per chi viola le restrizioni”

Multe più salate e regolamentato il rapporto governo-Regioni. E’ questo il contenuto del nuovo decreto approvato, oggi, dal Consiglio dei Ministri e spiegato in conferenza stampa dal premier Giuseppe Conte. Aumentano le multe per chi non rispetta i divieti di circolazione e le regole di contenimento: si va dai 400 euro ai 3mila euro. Il presidente del Consiglio ha specificato che non scatterà il fermo amministrativo del veicolo. Le attività commerciali, invece, rischiano uno stop fino a 30 giorni.

REGOLAMENTATI I RAPPORTI CON PARLAMENTO E REGIONI

Conte ha spiegato che con questo decreto è stata fatta un’operazione di trasparenza nel rapporto col Parlamento. “Ogni iniziativa – ha detto – sarà girata ai presidenti delle Camere. Poi io o un ministro delegato andrà a riferire in Parlamento”.

Ai governatori delle Regioni, invece, è stata concessa la possibilità di adottare misure ancore più restrittive, ma dovranno essere convalidate entro sette giorni con decreto del presidente del consiglio dei ministri.

“MISURE RESTRITTIVE FINO AL 31 LUGLIO? FALSO”

In merito allo stato di emergenza dichiarato a fine gennaio fino al 31 luglio, Conte ha specificato che “non significa che le misure restrittive saranno prorogate fino a quella data. Siamo pronti ad allentare la morsa delle misure, fiduciosi che ben prima di quella scadenza si possa tornare alle nostre abitudini di vita. Anzi, a uno stile di vita migliore”.