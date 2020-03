Coronavirus, ecco il nuovo modello per le autocertificazioni [SCARICA IL MODULO]

Le modifiche sono entrate in vigore con la pubblicazione del nuovo decreto del presidente del Consiglio in Gazzetta Ufficiale

È on line il nuovo modello di autodichiarazioni in caso di spostamenti che contiene una nuova voce con la quale l’interessato deve autodichiarare l’indirizzo da cui è iniziato lo spostamento e quello di destinazione. Viene meno la possibilità, contemplata nelle versioni precedenti, di rientrare nel luogo di domicilio, abitazione o residenza: lo spostamento ora è concesso solo per esigenze di lavoro, salute o di comprovata urgenza. I trasgressori rischiano fino a 12 anni di carcere per concorso colposo in epidemia.

Clicca qui per scaricare il modulo