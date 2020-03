Coronavirus, finiti i reagenti per analizzare i tamponi alla Città della Salute e all’Amedeo di Savoia

In affanno il sistema sanitario piemontese. Anaao Assomed Piemonte, il sindacato dei medici ospedalieri, riferisce di una “comunicazione urgente dall’Unità di Crisi: sono finiti i reagenti sia per la Città della Salute sia per l’Amedeo di Savoia. Attualmente tutti i tamponi inviati saranno conservati dai rispettivi laboratori. Da adesso e fino il prossimo reintegro, si prega di non inviare tamponi ai suddetti laboratori e comunque di interfacciarsi con gli stessi per il loro invio”. I tamponi sono necessari a individuare le persone positive al coronavirus.