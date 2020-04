Coronavirus, focolaio a Madeira in Portogallo a 20 km dalla casa di Cristiano Ronaldo

La notizia riportata dai media portoghesi: una decina di casi positivi rilevati a Camera do Lobos, zona non distante dalla villa di CR7

Allarme Coronavirus a Madeira, l’isola dove è nato Cristiano Ronaldo. Il governo portoghese ha, infatti, dichiarato zona rossa la città di Camera do Lobos, a ovest di Funchal, dove è stato scoperto un focolaio di covid-19. E’ la zona dove si trova la villa di CR7 e famiglia.

La notizia riportata dai media portoghesi: circa una decina di casi positivi hanno costretto le autorità a blindare gli accessi alla città. Paura anche per il fuoriclasse bianconero, che dovrebbe essere a Torino per il 4 maggio per la ripresa degli allenamenti.