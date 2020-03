Anche Cristiano Ronaldo scende in campo contro l’emergenza Coronavirus. Il portoghese, rimasto in quarantena nella sua città natale Madeira, ha deciso, insieme con il suo entourage, di trasformare tutti gli hotel in suo possesso in ospedali per aiutare i malati da covid-19.

Lo ha fatto sapere Marca, quotidiano spagnolo, nella giornata di ieri. L’iniziativa è completamente gratuita: sarà CR7 a pagare il necessario in attrezzature e personale.