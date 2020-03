Coronavirus, il governo: scuole e università chiuse in tutta Italia fino al 15 marzo

Il provvedimento preso "in via prudenziale" dopo l'incremento dei contagi: parere favorevole del presidente ISS Brusaferro

Nessuna riapertura delle scuole in Piemonte e nelle regioni maggiormente colpite dall’emergenza coronavirus. Anzi. La chiusura degli istituti ora diventa una realtà per tutte le altre regioni.

Il governo, infatti, ha deciso di sospendere l’attività didattica di scuole e università in tutta Italia da domani al 15 marzo. Un provvedimento che, come spiegato dalla ministra dell’istruzione Lucia Azzolina e dal premier Giuseppe Conte, è stato preso “in via prudenziale”.

La decisione era nell’aria dal primo pomeriggio, ma prima di ufficializzarla Conte e il governo hanno chiesto un approfondimento scientifico al professor Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, che si è detto favorevole al provvedimento.