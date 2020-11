Coronavirus, Governo studia nuovo Dpcm. I medici: “Lockdown subito”

Con l’aumento dei contagi da Coronavirus sono tante le idee sulle nuove misure su cui si sono confrontati regioni, enti locali e governo questa mattina, che potrebbero essere incluse in un nuovo Dpcm già domani, lunedì 2 novembre.

L’ipotesi più quotata è quella delle chiusure mirate nei territori più a rischio: una volta indicate le zone “rosse“, saranno i governatori e le autorità locali a stabilire restrizioni più severe, come ridurre gli orari per i negozi e a scaglionare ulteriormente la chiusura per bar, ristoranti, gelaterie e pasticcerie. Potrebbe essere necessaria l’autocertificazione per giustificare gli spostamenti tra Regioni: tali spostamenti dovranno essere comprovati da esigenze di lavoro, salute o urgenza. Inoltre per gli istituti superiori si pensa a didattica a distanza in tutte le aree del paese, in forse anche per le medie.

LA PROPOSTA DI PIEMONTE, LOMBARDIA E LIGURIA

Limitare gli spostamenti degli over 70 per cercare di ridurre la diffusione del coronavirus. E’ la proposta avanzata dal governatore della Liguria Giovanni Toti, condivisa da Alberto Cirio e Attilio Fontana. Ipotesi che per alcuni sarebbe preferibile rispetto ad un lockdown generalizzato.

L’ALLARME DELL’ORDINE DEI MEDICI

“Serve assolutamente un lockdown nazionale. Un provvedimento drastico, ma assolutamente necessario per l’emergenza sanitaria, che si sta aggravando”. E’ l’appello dell’Ordine dei Medici di Torino, tramite il proprio presidente Guido Giustetto, e rivolto al Governo. “Le segnalazioni ricevute da medici ospedalieri e di medicina generale sono allarmanti. Capiamo i disagi economici, sociali e psicologiche, ma il sistema sanitario è ora al collasso. Gli ospedali piemontesi reggerebbero pochi giorni, i posti letti inizieranno a mancare presto.