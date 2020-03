Gonzalo Higuain lascia Torino e l’Italia per volare in Argentina dalla madre malata. Una partenza improvvisa, quella dell’attaccante della Juventus, la scorsa notte. Nonostante la positività di Rugani (e quella successiva di Matuidi), il Pipita, in isolamento presso la sua abitazione torinese, si è presentato all’aeroporto di Caselle con tanto di certificazione medica che attesta la sua negatività al tampone per il coronavirus.

Gli agenti, in virtù del suo stato di ‘non positivo’, ne hanno autorizzato la partenza a bordo di un jet privato che ha fatto tappa prima in Francia, poi in Spagna e quindi in Argentina, per via del blocco dei voli col suo Paese natale.

Anche Khedira e Pjanic hanno lasciato il capoluogo piemontese per tornare dalle rispettive famiglie, il primo in Germania, il secondo in Lussemburgo. Da quanto si apprende, il club bianconero sarebbe a conoscenza degli spostamenti dei calciatori.