Coronavirus, il Piemonte riparte: da mercoledì studenti in classe [VIDEO]

Il Piemonte riparte. Da mercoledì 4 marzo, infatti, riapriranno le scuole di ogni ordine e grado di tutta la regione. Lunedì e martedì gli edifici saranno sottoposti, in accordo con l’Ufficio scolastico regionale, ad un’operazione di igienizzazione straordinaria e vi potrà accedere solo il personale scolastico. Lo ha comunicato il governatore Alberto Cirio nella conferenza stampa indetta nel pomeriggio. Domani, letto il decreto del Governo, il presidente predisporrà l’ordinanza per modulare l’ingresso a scuola.

Disposizioni per le funzioni religiose.

Le ordinarie funzioni possono svolgersi con il vincolo che siano evitati gli assembramenti e che sia garantito un accesso contingentato tale da determinare una distanza di almeno un metro tra i fedeli presenti. È quanto deciso dal Ministero della Salute d’intesa con il presidente della Regione.

Da lunedì riapriranno anche i musei, ma con un numero di accessi limitato. E, ancora, palestre e cinema, ma con posti alternati.

Disposizioni per i luna park.

Da oggi l’attività dei luna park è autorizzata purché si svolga in luogo aperto, garantendo una distanza di almeno un metro tra le persone.

Aggiornamento sui contagi.

L’assessore alla Sanità, Luigi Icardi, ha specificato che in Piemonte sono stati effettuati oltre 300 tamponi e 239 sono risultati negativi. I casi ancora in attesa di responso sono 19, quelli positivi 45 (uno solo validato dopo il secondo test) compresi i 24 astigiani arrivati da Alassio. Sette persone sono ricoverate, le altre sono in isolamento domiciliare. Negli alberghi della Liguria ci sono altre 6 persone in osservazione fiduciaria.