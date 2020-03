Coronavirus, il punto della Regione Piemonte: 63 casi positivi

Sedici le persone ricoverate in ospedale, cinque in terapia intensiva. A Tortona il primo “Covid-19 Hospital”

Sono 63 i casi risultati positivi al coronavirus in Piemonte: 40 in provincia di Asti, 6 in provincia di Torino, 4 nel Verbano Cusio Ossola, 3 in provincia di Novara, 2 nel Vercellese e 6 nell’Alessandrino. Sono inoltre ricoverati in strutture del territorio un paziente proveniente dalla provincia di Cremona e uno dalla provincia di Piacenza, mentre sono attesi sei pazienti da Finale Ligure.

Sedici persone sono tuttora ricoverate in ospedale: 6 ad Asti, 4 a Novara e 3 all’Amedeo di Savoia di Torino, 2 ad Alessandria, 1 a Vercelli. Altri 5 pazienti sono ricoverati in terapia intensiva.

Sono 42 le persone in isolamento fiduciario domiciliare, la maggior parte componenti della comitiva reduce dal soggiorno di Alassio.

Finora sono 479 i tamponi eseguiti in Piemonte, 391 dei quali risultati negativi.

Dall’Istituto Superiore di Sanità è stato al momento confermato un solo caso, sui 63 complessivi. Per gli altri si attende ancora il responso dello stesso Istituto.

A Tortona il primo “Covid-19 Hospital”

Sarà quello di Tortona il primo ospedale piemontese interamente dedicato all’emergenza coronavirus. L’assessore regionale alla Sanità, Luigi Icardi, ha spiegato che l’ospedale è idoneo dal punto di vista strutturale ed è chiuso a causa dei contagi legati a un uomo in terapia intensiva, ora trasferito alle Molinette di Torino.

A questo ospedale potrebbe aggiungersene, se necessario, un secondo interamente dedicato alla gestione dell’emergenza.