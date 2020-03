Coronavirus, il questore di Torino rassicura: “Ogni agente ha la mascherina”

“E falso dire che una sola mascherina possa essere utilizzata tra i due poliziotti in servizio di pattuglia e questa affermazione sarò oggetto di approfondimento nelle sedi opportune”. Lo ha detto il questore di Torino, Giuseppe De Matteis, smentendo il sindacato autonomo di polizia Siulp che aveva denunciato il caso in una lettera inviata al Questore.

ENTRAMBI GLI AGENTI SONO DOTATI DI MASCHERINA

“Entrambi gli agenti di pattuglia – ha precisato De Matteis – sono dotati di mascherina, secondo quanto stabilito dalla Direzione centrale sanità della Polizia di Stato, con l’obbligo che almeno uno la indossi. Il modello FFP3 evita infatti il contagio anche a chi non indossa la mascherina”.

DISPIACE NOTARE ATTEGGIAMENTI IRRESPONSABILI

“Dispiace notare atteggiamenti irresponsabili – ha concluso De Matteis – da parte di chi, in questo momento, dovrebbe svolgere con maggiore attenzione il proprio delicato ruolo sindacale, evitando di creare fake news e falsi allarmi tra i poliziotti che, a Torino come in Italia, sono chiamati ad una prova senza preceden