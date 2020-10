Coronavirus, impennata dei contagi in Piemonte: sono oltre 2mila. Nove i deceduti

Nuova forte impennata dei contagi da Coronavirus in Piemonte: oggi è di 2.032 casi, dopo l’esito di 12.665 tamponi. Ma procediamo con ordine. L’Unità di Crisi della Regione ha infatti comunicato che i pazienti virologicamente guariti sono 29.185 (in pratica siamo a+ 107 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 3.630 (+12) Alessandria, 1.673 (+3) Asti, 934 (+1) Biella, 3.010 (+28) Cuneo, 2.837 (+33) Novara, 15.039 (+20) Torino, 1.425 (+3) Vercelli, 1.057 (+7) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 210 (+0) provenienti da altre regioni. Altri 1.187 sono “in via di guarigione”.

NOVE I DECESSI PER UN TOTALE DI 4.236

Nove invece i decessi di persone risultate positive al test del Covid-19, di cui uno verificatosi oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid). Il totale è di 4.236 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 694 Alessandria, 258 Asti, 220 Biella, 405 Cuneo, 396 Novara, 1.859 Torino, 230 Vercelli, 133 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 41 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

LA SITUAZIONE DEI CONTAGI: +2.032 RISPETTO A IERI

Per quanto concerne i casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte sono 51.700 (+ 2.032 rispetto a ieri) di cui 1.036 (51%) sono asintomatici. Dei 2.032 casi: 628 screening, 817 contatti di caso, 587 con indagine in corso. Ambito: 293 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 273 scolastico, 1.466 popolazione generale. I casi importati sono 6.

LA SUDDIVISIONE REGIONALE

La suddivisione complessiva su base provinciale diventa: 5.435 Alessandria, 2.671 Asti, 1.655 Biella, 6.037 Cuneo, 4.616 Novara, 26.869 Torino, 2.060 Vercelli, 1.528 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 386 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 443 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

CRESCE A PRESSIONE SUGLI OSPEDALI

Cresce la pressione sugli ospedali: i ricoverati in terapia intensiva sono 84 (+5 rispetto a ieri). Quelli ricoverati non in terapia intensiva sono 1.362( +136 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 15.016.I tamponi diagnostici finora processati sono 919.629 (+ 12.665),di cui 495.464 risultati negativi.