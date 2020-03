Coronavirus in Piemonte, l’ultimo bollettino: 373 casi e 9 morti

Una persona è morta all'ospedale di Alessandria, altre tre in quello di Tortona

295 le persone ricoverate in ospedale, di cui 45 si trovano in terapia intensiva

Sono 373 le persone risultate positive al test del “coronavirus covid19” in Piemonte, 9 quelle decedute. E’ quanto emerge dal bollettino delle 19 della Regione.

295 le persone ricoverate in ospedale, di cui 45 si trovano in terapia intensiva. Sono in isolamento domiciliare fiduciario 69 persone.

Finora sono 1.700 i tamponi eseguiti complessivamente in Piemonte, di cui 1.327 sono risultati negativi.

UN DECESSO ALL’OSPEDALE DI ALESSANDRIA

È deceduto questo pomeriggio all’ospedale di Alessandria un paziente di 75 anni, per arresto cardiorespiratorio. L’uomo era ricoverato da alcuni giorni presso il reparto di malattie infettive con un quadro clinico pregresso definito dai medici fortemente compromesso ed era risultato positivo al test sul covid-19.

TRE DECESSI ALL’OSPEDALE DI TORTONA

Nel pomeriggio è arrivata la conferma della positività al “coronavirus covid-19” di tre pazienti deceduti tra la notte scorsa e questo pomeriggio all’ospedale di Tortona, trasformato in Covid-Hospital. Si tratta di due uomini, uno di 81 anni di Pontecurone e uno di 75 anni di Rosignano Monferrato, e di una donna di 90 anni di Carezzana. Tutti presentavano un quadro clinico compromesso. Nel complesso, il numero dei deceduti positivi al virus in Piemonte sale a nove.