Coronavirus, insegne e luci accese per protesta: “Così la ripresa è impossibile”

Serrande alzate e luci accese in segno di protesta per la ripartenza slittata a giugno. Un vero e proprio flash mob quello lanciato questa sera dalle associazioni di via del Centro (che rappresentano circa 1.100 attività) e che ha avuto a partire dalle ore 21 in piazza Vittorio, uno dei luoghi simboli di Torino. Dunque, anche il capoluogo piemontese ha preso parte alla protesta nazionale organizzata da ‘Risorgiamo Italia’, movimento nato in queste settimane di lockdown grazie ad alcuni imprenditori del mondo della ristorazione e che in poco tempo su Facebook ha ottenuto 150 mila adesioni in tutto il Paese. Una riapertura simbolica, per una sera, per far luce su una realtà che di luce non ne vede da un bel po’.