Coronavirus, la nuova ordinanza: stop all’attività fisica all’aperto, chiusi parchi e ville

E' arrivata in serata l'ufficialità da parte del governo: entreranno in vigore da domani e fino al 25 marzo

E’ arrivata, in serata, la nuova ordinanza da parte del governo con ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio da Coronavirus sull’intero territorio nazionale.

NUOVI STOP

Chiuso e vietato l’accesso a parchi, ville o aree gioco e, soprattutto, arriva lo stop definitivo alle attività ludiche o sportive all’aperto. Saranno consentite solo, infatti, in solitaria e vicino casa, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona. Chiusi gli esercizi di somministrazioni di alimenti e bevande in stazioni o aree di servizio, resteranno aperti solo quelli in ospedali e aeroporti. Nei giorni festivi e prefestivi, inoltre, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, come la seconda casa.

Le disposizioni avranno effetto da domani e fino al 25 marzo 2020.

clicca qui per scaricare e leggere la nuova ordinanza