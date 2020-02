Coronavirus, la preghiera in solitaria di Nosiglia e Appendino in diretta su Facebook [FOTO E VIDEO]

Una preghiera in solitaria in occasione del mercoledì delle Ceneri. L’emergenza coronavirus e il conseguente rischio contagio hanno portato alla sospensione delle messe e delle celebrazioni religiose, per cui oggi, al santuario di Nostra Signora della Salute in Borgo Vittoria, c’erano soltanto l’arcivescovo di Torino, Cesare Nosiglia, la sindaca Chiara Appendino e altre poche persone.

Nosiglia ha recitato il rosario e rinnovato alla Vergine Maria la richiesta di proteggere la popolazione della città e del territorio, in un clima surreale. Del resto, l’arcivescovo, nell’intervista rilasciata al settimanale della Diocesi “La voce e il tempo”, ha già espresso il suo disappunto nei confronti dell’ordinanza della Regione che limita gli eventi pubblici per il rischio di contagio.

“Questa proibizione è una scelta che penalizza solo una componente della città lasciando invece non presidiati, dal punto di vista delle difese immunitarie, altri spazi pubblici frequentati da numeri ben maggiori di cittadini. Mi riferisco ai supermercati, o al metrò e agli autobus e tram e così via…” ha detto.

Per dare la possibilità ai fedeli di essere comunque presenti, la funzione è stata trasmessa in diretta sulla pagina Facebook della chiesa della Salute.