Coronavirus, la promessa di Conte: “La scuola riaprirà a settembre”

In attesa del prossimo Dpcm che verrà annunciato a inizio settimana prossima, il Premier Conte ha reso noti i contenuti principali dello stesso, promettendo il ritorno in aula a settembre. “La scuola è al centro dei nostri pensieri e riaprirà a settembre. Ma tutti gli scenari elaborati dal comitato tecnico-scientifico prefigurano rischi molto elevati di contagio, in caso di riapertura delle scuole. E’ in gioco la salute dei nostri figli, senza trascurare che l’età media del personale docente è tra le più alte d’Europa”.