Coronavirus, la Seredova annuncia: “Positiva e sintomatica. Teniamo duro”

La seconda ondata di coronavirus non risparmia nessuno. Con la linea dei contagi che non accenna a diminuire, da Nord a Sud della Penisola, sono sempre più numerosi i casi di personaggi famosi costretti a fare i conti col virus. L’ultimo in ordine di tempo, è quello di Alena Seredova, modella, attrice e showgirl di origine ceca, ex compagna di Gianluigi Buffon, diventata mamma per la terza volta (la prima con Alessandro Nasi) lo scorso 19 maggio.

IL POST DI ALENA

Ebbene, Alena ha scelto Instagram per annunciare la sua positività al Covid. E lo ha fatto con un post, corredato da una sua foto in cui appare “provata”, in cui ha invitato tutti a tenere duro e a non mollare, chiosando il messaggio con le speranzose emoticon di un quadrifoglio, simbolo di fortuna, e di un cuore. “Nonostante sia stata davvero molto attenta ho incontrato questo sgradito inconveniente. Sono a casa isolata e spero che tutto questo passi presto… Per me e per tutte le persone più in difficoltà di me. Teniamo duro!” ha scritto la showgirl.